Ben Harper: in uscita un nuovo album a luglio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ben Harper ha annunciato l’uscita del suo diciassettesimo album in studio, un nuovo disco intitolato “Bloodline Maintenance”.

Il progetto è anticipato dal singolo “We Need To Talk About It”, un brano che si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù, e ben rappresenta l’animo soul e personale del disco.

Harper ha dichiarato: «È stato come muovermi in avanti verso luoghi in cui non ero mai stato, come se avessi preso tutto ciò che ho imparato nella mia carriera e gli avessi dato fuoco per ricominciare da zero. I suoni che avevo in testa erano così particolari che per realizzarli ho dovuto far quasi tutto da solo».

Il Ben Harper & The Innocent Criminals World Tour partirà il 3 luglio e toccherà l’Italia in una serie di date sparse per la penisola. In Veneto, lo potremo vedere il 13 luglio a Marostica, per il Summer Festival.