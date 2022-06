Gianluca Grignani prepara il suo tour estivo di “sano rock’n’roll”.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Aveva annunciato il suo ritorno dal vivo con un tour estivo, e adesso Gianluca Grignani si prepara per i concerti. In questi giorni si stanno svolgendo le prove ufficiali insieme a tutta la band di musicisti selezionati per l’occasione. La prima tappa del tour è fissata per il 24 giugno a Piacenza.

“Siamo carichi per portarvi tanta buona musica e del sano rock and roll”, ha già promesso il cantautore ai suoi fan. I live estivi andranno avanti tutta l’estate, fino alla fine di agosto.

Dopo la conclusione del tour estivo, Gianluca Grignani sarà in scena il 15 ottobre 2022, al Mediolanum Forum di Assago, con l’evento “La Fabbrica di Plastica and Only the Best”, un concerto speciale con cui vuole celebrare i 25 anni de “La Fabbrica di Plastica”, uno degli album più importanti per lui in carriera, e i suoi più grandi successi musicali.