Billie Eilish diventa un cartone animato nel suo nuovo inedito “My Future” dove parla di speranza nel futuro

“My Future” è il primo inedito della pluripremiata cantautrice americana dopo la pubblicazione del suo ultimo album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” e l’uscita del brano “No Time To Die” per la colonna sonora dell’ultimo 007.

La canzone, scritta durante il lockdown a Los Angeles e prodotta dal fratello Finneas, è una lettera di speranza che parla di sconfiggere la solitudine e il sogno di incontrare il futuro. Il video, diretto da Andrew Orato, descrive le due parti della canzone, quella più soft e quella più jazzata con condizioni atmosferiche diverse.

Anche se il 2020 ha costretto Billie Eilish a cancellare il suo tour mondiale, l’artista diciottenne non solo ha sbancato ai Grammy Awards vincendo ben cinque premi ma è anche diventata l’artista più giovane della storia a scrivere e registrare un brano portante della colonna sonora di 007.