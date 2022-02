Billie Eilish ferma il concerto per aiutare una fan in difficoltà

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La cantante statunitense Billie Eilish ha interrotto il suo concerto alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, per soccorrere una fan in crisi respiratoria. L’artista si è accorta che una ragazza sotto il palco stava accusando dei problemi respiratori, e ha immediatamente interrotto la sua performance per permettere l’intervento dei soccorsi. Billie Eilish si è rivolta alla sua troupe, domandando: “Abbiamo un inalatore? Possiamo prenderne uno?”. Nel giro di pochi istanti, la fan in difficoltà è stata soccorsa.

La cantautrice, che è nota per le interruzioni dei live al fine di controllare la sicurezza e il benessere dei suoi spettatori, ha dichiarato: “Aspetto che le persone stiano bene. Finché non sarà così, io non vado avanti”.

Solo dopo essersi accertata delle buone condizioni della ragazza, l’artista ha ripreso il concerto.