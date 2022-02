Mario Biondi: il suo nuovo lavoro è “Romantic”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mario Biondi ha annunciato ai suoi fan l’imminente uscita del suo nuovo progetto musicale, “Romantic”, un album composto da molte tracce con diverse contaminazioni”.

E non è tutto: infatti, in occasione della festa di San valentino, l’artista ha omaggiato il suo pubblico con il brano “You’ll Never Find Another Love Like Mine”, rivisitazione del più grande successo, pubblicato nel 1976, di Lou Rawls, spiegando che rappresenta fortemente il percorso musicale ed il sound che lo ha portato al successo negli anni 2000, un tributo al suono che più lo appassiona.

Mario Biondi si sta anche preparando per il suo tour internazionale che partirà a marzo e che lo impegnerà in Russia, Regno Unito, Svizzera, Austria e Spagna; infine, a maggio, lo troveremo in Italia per il Tour Teatrale 2022.