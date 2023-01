Billy Idol ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’icona del punk-rock Billy Idol e’ stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame durante una cerimonia a cui ha partecipato anche il suo amico e icona del rock alternativo statunitense Henry Rollins.

L’artista, il cui vero nome è William Broad. Idol, così ricorda gli inizi della sua carriera: “Facevamo musica a metà anni Settanta nell’epoca punk-rock: non c’era molto di che sperare allora. Decidemmo che, se non c’è niente, se non c’è futuro, avremmo fatto quel che ci piaceva fare, ed è quel che ho fatto io. Ho fatto musica che amavo”.

Billy Idol ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo, e dopo 45 anni da quando entrò per la prima volta in sala di registrazione, continua a incidere dischi: i suoi ultimi lavori “The Roadside” e “The Cage” sono stati distribuiti nel 2021 e 2022. La stella, conferita in riconoscimento del contributo da lui dato all’industria musicale, è stata posizionata sull’Hollywood Boulevard.