Madonna annuncia il nuovo tour, unica data italiana a Milano

Madonna ha finalmente annunciato il suo ritorno in tour. La sua prossima tournée mondiale, “The Celebration Tour”, prenderà il via in Nord America il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, e toccherà 35 città. L’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant’anni di carriera, e che la vedrà esibirsi anche in Italia per un’unica data.

Dopo otto anni di assenza dal nostro Paese, Madonna andrà in scena il 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

I fan potranno acquistare pacchetti VIP, inclusi biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre-show, litografia in edizione limitata e altro ancora.

Il nuovo brano di Madonna, “Back that Up to the Beat”, sarà in tutte le radio italiane a partire dal 27 gennaio 2023.