Bruce Springsteen: nuovo album di cover a novembre

Bruce Springsteen ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Si tratta di un album di cover, il suo primo dai tempi delle Seeger Sessions.

Si intitola “Only the Strong Survive” ed è un disco di classici soul. Uscirà l’11 novembre in digitale, CD e doppio LP. «Questa volta ho fatto un album in cui la voce è al centro», dice Springsteen.

Il disco contiene pezzi incisi da Temptations, Four Tops, Aretha Franklin, Diana Ross con le Supremes, e tanti altri. Ci sono anche un paio di duetti con Sam Moore.

Una scritta in copertina annuncia che si tratta del primo volume di un progetto di cover.

Il primo singolo estratto dall’album si intitola “Do I Love You (Indeed I Do)”, pezzo scritto e pubblicato nel 1965 da Frank Wilson.