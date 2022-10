Cocciante, 50 anni di carriera all’Arena di Verona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Riccardo Cocciante celebra i suoi 50 anni di carriera artistica con un nuovo tour, che si svolgerà nel 2023 e comincerà dall’Arena di Verona.

Lo ha anticipato lui stesso, a margine della conferenza stampa nel municipio di Verona, dopo la conclusione degli eventi extra lirica in anfiteatro e il successo delle tre serate dedicate alla sua opera musicale “Notre Dame de Paris”, che è stata riproposta al pubblico in occasione del ventennale del debutto.

Riccardo Cocciante spiega: “E’ stato un risultato meraviglioso, tutte le tre sere, piene di poesia e di bellezza con grande entusiasmo. Forse all’esordio, vent’anni fa, a Verona c’era il timore di metterci a confronto con opere eterne dell’Arena. Noi non vogliamo assolutamente metterci a confronto, ma semmai essere paralleli. Ovviamente per Verona era difficile accettare che questo tipo di musica entrasse forse a disturbare un po’ la verginità dell’opera lirica, ma lo ritengo un complimento”.