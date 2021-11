Brunori Sas e “Baby Cip!”, la ninna nanna cantata da un papà

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Brunori Sas, che a metà ottobre è diventato papà della piccola Fiammetta, in onore di sua figlia ha realizzato uno speciale ed esclusivo progetto dove la sua musica si trasforma in una ninna nanna. Prima del suo tour nel 2022, infatti, a dicembre arriva “Baby Cip!”, uno speciale vinile che rivisita le canzoni dell’ultimo disco “Cip!” per sua figlia e per tutti i bambini.

“Baby Cip!”, disponibile anche in formato digitale, comprende brani come “Al di là dell’amore” e “Per due che come noi”, tutti in versione “ninna nanna”.

Cambia anche la copertina: il pettirosso dell’album “Cip!” diventa un uccellino disegnato a matita, simbolo di infanzia e “nuova vita”.

Il ricavato dalle vendite verrà interamente utilizzato per donare attrezzature al reparto di neonatologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza, la città natale di Brunori Sas.