Gianluca Grignani: rinviato il concerto-evento al Forum di Milano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il grande concerto di Gianluca Grignani a Milano, per festeggiare i 25 anni dell’album “La fabbrica di plastica”, è stato posticipato. La notizia proviene dallo stesso artista, pubblicata sui suoi canali social.

L’evento, chiamato “La Fabbrica di Plastica and Only the Best”, programmato inizialmente per il prossimo 29 gennaio, è slittato al 15 ottobre del 2022. E’ un live molto atteso dai fan, in quanto rappresenta l’occasione per ripercorrere i più grandi successi della carriera di Gianluca Grignani.

Tra le motivazioni della decisione, li legge che “La capienza massima consentita nei palazzetti – il 60% – di fatto impedisce lo svolgimento del concerto così come è stato pensato”, ovvero una festa con il palazzetto pieno.

I biglietti già acquistati in precedenza rimangono validi anche per la nuova data. Gli altri restano in vendita presso i circuiti e i rivenditori autorizzati.