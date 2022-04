Carmen Consoli vince due volte l’Amnesty International Italia 2022, è record

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“L’uomo nero” di Carmen Consoli si è aggiudicato il premo Amnesty International Italia 2022 facendo diventare la cantautrice siciliana l’unica artista italiana ad ottenere il riconoscimento per ben due volte.

Nel 2010 Consoli aveva vinto con il brano “Mio zio” dedicato al tema degli abusi sui minori. Quest’anno la sua canzone, contenuta nel suo ultimo album “Volevo fare la rockstar”, parla della figura del dittatore, uomo senza scrupoli che per raggiungere i propri obiettivi calpesta i diritti umani. La premiazione è in programma il 24 luglio a Rosolina Mare durante il festival “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”.