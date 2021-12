Cesare Cremonini, il nuovo album è ‘La ragazza del futuro’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Cesare Cremonini ha preparato un nuovo album. Si intitola “La ragazza del futuro” e sarà pubblicato il 25 febbraio 2022. L’uscita dell’ album è anticipata dall’arrivo del primo singolo, Colibrì, uscirà domani. «Parla dell’avverarsi di una profezia», ha detto Cremonini, che la definisce «un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità». Il musicista racconta: «Colibrì è nata nel momento in cui ho iniziato a immaginare la bellezza e la libertà, che oggi sembra mancare ma che c’è, certamente nella mia mente. Penso che per ritrovare una idea comune di società anche noi, artisti della musica pop, che per me la tra le più potenti forme di comunicazione dei nostri tempi, sia utile unire stili musicali e idee diverse fra loro».