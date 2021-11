Concerti, Imagine Dragons: una data a Milano l’11 giugno 2022

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli Imagine Dragons tornano in concerto in Italia, in un’unica data in programma il prossimo anno, compresa nel tour per promuovere il nuovo album “Mercury – Act 1”. La band si esibirà a Milano l’11 giugno del 2022, sul palco degli I-Days all’Ippodromo Milano Trenno.

Il tour del 2022 inizierà il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, e proseguirà negli stadi delle principali capitali europee e nei festival più prestigiosi, come l’ I-Days in Italia. Potremo ascoltare dal vivo i brani del nuovo album, che contiene “Follow you”, “Cutthroat”, “Wrecked” e “Lonely”, ma anche le hit per le quali gli Imagine Dragons hanno venduto oltre 40 milioni di album in tutto il mondo e totalizzato 74 miliardi di stream sulle piattaforme di streaming.

Gli Imagine Dragons mancano in Italia dall’estate del 2019, quando si esibirono sul palco del Firenze Rocks.