Little Steven: «I Måneskin stanno riportando da soli il rock nel mainstream mondiale»

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stevie Van Zandt, alias Little Steven, dichiara il suo apprezzamento per quel che sta facendo la band italiana. Cinque mesi fa, dopo la vittoria del Måneskin all’Eurovision, si era già espresso favorevolmente nei loro confronti. In occasione del concerto al Bowery Ballroom di New York, al quale Little Steven era presente, si è fatto scattare una foto assieme ai quattro e ha commentato quel che stanno facendo su Twitter.

«Eccomi con miei fratelli e la mia sorella dei Måneskin che hanno tirato giù il Bowery Ballroom ieri sera», scrive. Poi aggiunge: «L’Italia dovrebbe essere orgogliosa! Le loro canzoni possono piacere o meno, ma ogni vero fan del rock dovrebbe apprezzare il fatto che, dopo tanti anni in cui era sparito, stanno riportando il rock nel mainstream e all’attenzione dei più giovani. E questa è una cosa buona per tutti quanti».