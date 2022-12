Concerti: The Weekend una data in Italia nel 2023

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

The Weeknd ha annunciato nuove date del suo ‘After Hours Til Dawn Tour’. Lo vedremo anche in Italia, il 26 luglio del 2023 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Il tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile.

The Weeknd è Ambasciatore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Con i fondi di questa secondo segmento del tour, collaborerà nuovamente con il Programma dell’ONU per contribuire al fondo XO Humanitarian, che sostiene l’organizzazione nella lotta alla fame nel mondo. A questa causa andrà un euro per ogni biglietto venduto in Europa, una sterlina nel Regno Unito e l’equivalente di un dollaro nei paesi di tutta l’America Latina.

In molti si sono fatti avanti per contribuire. I primi fondi saranno destinati a fornire assistenza alimentare e nutrizionale di emergenza alle regioni più povere dell’Etiopia.