Red Hot Chili Peppers, nuovo tour e una data italiana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato il tour per il 2023, una serie di live a supporto dei loro due album usciti nel 2022 “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”.

Dopo la recente nomination ai Grammy per “Black Summer” come Best Rock, la band partirà per un tour di 23 date che inizierà il 29 marzo da Vancouver, e arriverà anche in Europa.

E’ prevista un’unica data italiana, il 2 luglio 2023 agli I-DAYS, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.

I concerti del 2023 della rockband arrivano dopo il loro tour più lungo, con 40 date negli stadi che includono show sold out in molte città come Londra, Parigi e Los Angeles.

Dopo il tour di quest’anno in Nord America ed Europa, i Red Hot Chili Peppers continueranno a gennaio del 2023 con otto date tra Nuova Zelanda e Australia, insieme a Post Malone.