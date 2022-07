“Contrabbando”, il nuovo singolo di Tropico con Cesare Cremonini e Fabri Fibra.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Contrabbando” è il nuovo singolo di Tropico, all’anagrafe Davide Petrella, che per il suo ritorno ha chiamato due pezzi grossi della musica italiana, Cesare Cremonini e Fabri Fibra. I tre musicisti sono co-autori nella stesura del brano, che è nato molto rapidamente, come lo stesso Tropico racconta: “È successo tutto in maniera molto naturale, nel giro di una decina di giorni avevamo già il provino definitivo”.

Il testo della canzone fa riflettere su quanto, oggi, le buone idee siano “di contrabbando”, immerse un po’ in mezzo a troppe informazioni, troppe opinioni e troppa musica. “Se qualcuno dovesse mai avere una buona idea in questo periodo, credo che non verrebbe capita. Meglio farla passare sottobanco, dal basso partono sempre le cose migliori”, spiega Tropico.

L’artista tornerà ad esibirsi dal vivo in due appuntamenti speciali: il 24 luglio all’Ex Base Nato di Napoli e il 5 settembre al Magnolia di Milano.