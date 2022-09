Eddie, la canzone dei Red Hot Chili Peppers dedicata a Eddie Van Halen.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato una canzone dedicata a Eddie Van Halen. Si intitola “Eddie” ed è contenuta nell’album “Return of the Dream Canteen” in uscita il 14 ottobre.

Il pezzo è scritto dal punto di vista del giovane Eddie Van Halen ed è pieno di riferimenti alla sua vita: dalla nascita ad Amsterdam alla chitarra Flying V, da David Lee Roth alla canzone “Hot for Teacher”.

Scrive Anthony Kiedis in un comunicato stampa: «Succede che non ci si renda conto dell’influenza che un artista ha su di noi fino a quando non muore. Eddie Van Halen era un tipo unico. Il giorno dopo la sua morte Flea è arrivato alle prove con una linea di basso emozionante. John, Chad ed io abbiamo iniziato a suonare e ben presto, in modo sentito e senza alcuno sforzo, è nato un pezzo in suo onore».

E prosegue: « In definitiva, la canzone chiede di non ricordare Eddie perché è morto, ma perché ha vissuto il suo sogno più sfrenato».