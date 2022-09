Cesare Cremonini duetta virtualmente con Lucio Dalla.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dal 29 settembre, arriva il duetto virtuale tra Cesare Cremonini e Lucio Dalla. Si tratta di una versione di “Stella di Mare”, realizzata con la voce di Dalla presa dal master del 1979.

Scrive Cremonini in un comunicato stampa «Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ottant’anni dalla sua nascita, il mio sogno si avvera. Per me Stella di mare non è soltanto una delle più belle canzoni d’amore di Dalla, ma un brano contenuto in un album, Lucio Dalla del 1979, che è una tra le opere artistiche più affascinanti della storia della musica italiana».

Nella cover del pezzo è disegnata una donna, forse una sirena, immersa in un mare blu senza confini, mentre si lascia trasportare dalla corrente. Stella di mare è un brano che incanta i viaggiatori, supera le barriere del tempo per arrivare fino a noi, continuando a ispirare le nuove generazioni e commuovere.