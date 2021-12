Elisa programma Sanremo e un doppio album in inglese e italiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Elisa tornerà in gara al Teatro Ariston di Sanremo, 22 anni dopo il trionfo con “Luce (tramonti a nord est)”. A distanza di pochi giorni dal lancio del suo ultimo singolo “Seta”, l’artista ha scritto un post sui social dedicato alla musica e ai suoi progetti discografici.

Parlando di Sanremo, dice: “Ho tenuto la canzone in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettare Sanremo e il 2022 per incontrarvi”.

Elisa ha svelato anche l’uscita di un doppio album che conterrà canzoni in inglese e in italiano, al quale sta lavorando da due anni, e che, come scrive lei stessa, “si spiegherà canzone dopo canzone, video dopo video, concerto dopo concerto”.