Ermal Meta annuncia il suo primo romanzo “Domani e per sempre”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ermal Meta sta per fare il suo esordio come scrittore, con il romanzo “Domani e per sempre”.

L ’opera uscirà il 19 maggio, e non è autobiografica. Il racconto è’ ambientato in Albania, il paese natale di Ermal, e narrala storia di Kajan, un ragazzo che diventa un talento indiscusso del pianoforte.

Con molta emozione, Ermal Meta lo ha annunciato ai fan sui social, scrivendo: “Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta. Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro”.

La sua lettura terrà compagnia ai fan in attesa di rivedere il cantautore sul palco, in un nuovo tour estivo che partirà a luglio e andrà avanti per oltre un mese.