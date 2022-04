Francesca Michielin, “Nei tuoi occhi” candidata ai David di Donatello 2022

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gioia, soddisfazione ma anche incredulità per Francesca Michielin, nominata per il premio di “Miglior Canzone originale” ai David di Donatello 2022. “Nei tuoi occhi”, singolo pubblicato lo scorso ottobre, è il brano che fa parte della colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri” con Miriam Leone e Stefani Accorsi.

“Sono sconvolta. È il sogno di sempre, aiuto!”, ha scritto la cantautrice sui social. La cerimonia di premiazione è in programma il prossimo 3 maggio. Questo sarebbe un altro grande traguardo per l’artista veneta che, nel 2022, si è diplomata in canto jazz al Conservatorio, ha pubblicato un nuovo romanzo e ha condotto l’orchestra di Sanremo per Emma.