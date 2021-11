Ermal Meta torna con un nuovo singolo: Milano Non Esiste

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ermal Meta ha annunciato sui social l’arrivo di un nuovo singolo, intitolato “Milano non esiste”. La copertina del brano mostra il Duomo stilizzato, avvolto dalle luci al neon. Il cantante ha spiegato il significato della canzone, dicendo che “Milano Non Esiste” parla della frenesia e della velocità con cui si conduce la propria vita, a volte sentendosi soli e desiderando di mettersi in pausa e di dedicare la propria attenzione soltanto a poche cose ritenute importanti.

Milano non esiste – oltre ad uscire in streaming e nei negozi fisici – sarà presentato dal musicista anche nel nuovo tour che intraprenderà nel 2022 e che gli permetterà di girare in diverse città italiane, dopo il periodo di blocco totale imposto dalla pandemia di Coronavirus.