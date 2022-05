Fedez & J-Ax insieme per “Love Mi” in piazza Duomo a Milano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fedez & J-Ax sono di nuovo insieme per realizzare “Love Mi”, un concerto in programma il 28 giugno in piazza Duomo a Milano. I due artisti hanno messo da parte le incomprensioni e, dopo quattro anni di silenzio, si sono riavvicinati per fare un regalo alla loro città, tornando sul palco insieme, con tanti ospiti e amici, tra cui Ghali, Dargen D’Amico, Mara Sattei, e molti altri special guest.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto alla Fondazione Tog, un centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche complesse.

Riguardo al loro riavvicinamento, i due musicisti hanno scritto: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle, e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi, anche quando ci si è fatto del male, ci vuole coraggio”.