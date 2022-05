“Il Boss” torna in tour: Uno spettacolo rock vecchio stile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bruce Springsteen e la “E Street Band” stanno per tornare: nel 2023 ci sarà un tour mondiale che prevede 20 date in Europa, tra cui tre in Italia – 18 maggio Ferrara, 21 maggio Roma e 25 luglio Monza.

Springsteen, intervenendo alla “E Street Radio”, il suo canale ufficiale, ha spiegato: “Ho una voglia pazzesca di suonare dal vivo e di stare di fronte ai fan, (……) e sentire di nuovo quella vita e vedere di nuovo i loro volti. Sarà un tour della vecchia scuola, staremo in giro per un bel po’ di tempo per dare a tutti quelli che ne hanno voglia l’occasione di vederci.”.

Springsteen ha parlato anche della scaletta: “Ci sarà materiale recente in maniera significativa, e ovviamente la musica che i fan amano ascoltare. Sarà uno show che cercherà di essere contemporaneo, ma anche che ti faccia sentire a casa”.