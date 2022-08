Grande onoreficenza per Dua Lipa, ambasciatore onorario.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dua Lipa è stato nominata Ambasciatore Onorario del Kosovo. La giovane cantante di origini kosovaro-albanesi ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Istagram, in cui ha ringraziato e ha dimostrato la sua grande soddisfazione per il riconoscimento: “È un onore e un privilegio poter rappresentare il mio Paese in tutto il mondo e continuare il mio lavoro e il mio impegno a livello globale e vedere che lasciamo il segno e facciamo la differenza. I giovani del Kosovo meritano il diritto alla liberalizzazione dei visti, alla libertà di viaggiare e di sognare in grande. Grazie.”

La presidente della Repubblica del Kosovo ha donato personalmente a Dua Lipa una medaglia speciale e il certificato di Ambasciatore Onorario.

La cantante ha al suo attivo la pubblicazione di due album: “Dua Lipa” nel 2017 e “Future nostalgia” nel 2020.