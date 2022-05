I Måneskin conquistano anche Shakira: collaborazione in arrivo?

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il fascino dei Måneskin continua ad aumentare, conquistando sempre più fan in tutto il mondo, anche tra i personaggi più famosi. L’ultima a dimostrare interesse per loro è stata Shakira, che lo ha annunciato sui social, pubblicando una foto con Damiano e Thomas scattata a Cannes durante l’afterparty della presentazione del film “Elvis”. La popstar ha approfittato dell’occasione per chiedere ufficialmente ai quattro ragazzi di collaborare, scrivendo, in italiano, “facciamo musica insieme“. E i fan adesso sognano già un nuovo duetto entusiasmante.

Dopo aver conquistato l’Europa e gli Stati Uniti, per i Maneskin la richiesta di Shakira potrebbe essere l’occasione giusta per riuscire a sfondare anche nel mercato del Sud America, e per aumentare il numero di fan in questo paese.