I Måneskin porteranno il rock italiano in giro per l’Europa con “Loud Kids On Tour”

I Måneskin hanno annunciato il “Loud Kids On Tour”, la tournée prevista per i mesi di febbraio e marzo del 2022 nelle più importanti città d’Europa, tra cui Londra, Bruxelles, Vienna, Parigi, Berlino, Mosca e tante altre . Il tour comprende sedici date in cui la band si esibirà per infiammare il pubblico straniero con la sua musica.

In Italia, il ritorno sui palchi è molto atteso, e avverrà quest’inverno e il prossimo anno quando i Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date tutte SOLD OUT previste in molte principali città italiane. A queste, si aggiunge il concerto evento al Circo Massimo di Roma di sabato 9 luglio 2022, e poi durante l’estate torneranno in tour nei più importanti Festival europei.