I Tears For Fears hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo album, “The Tipping Point”, a distanza di 17 anni dall’ uscita del disco precedente.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alla richiesta di spiegare il motivo per cui dopo tanto tempo abbiano deciso di realizzare un nuovo album, Roland Orzabal risponde che in realtà ci pensavano da anni, ma fino ad oggi lui e Curt Smith non erano riusciti a “sintonizzare” le loro menti e a trovare il giusto equilibrio, che permette di far funzionare le cose e di produrre la loro musica. In accordo con Roland, Curt aggiunge che : «Un disco dei Tears For Fears, e il sound che la gente associa ai Tears For Fears, sono le cose su cui noi due siamo d’accordo».

Il nuovo lavoro uscirà a febbraio del 2022 e vedrà al suo interno canzoni che parleranno dei momenti critici che i due musicisti , e il mondo intero, hanno dovuto affrontare negli gli ultimi diciassette anni.