I Måneskin su Spotify superano i Metallica e fanno gli stessi ascolti degli U2

Continua il grande successo globale dei Måneskin che, su Spotify, ha recentemente raggiunto lo stesso numero di ascolti di una delle rock band piú famose al mondo, gli U2 e superato grandi band come i Pearl Jam, Metallica e Muse.

Su Spotify, “Zitti e Buoni” si sta avvicinando ai 100 milioni di ascolti numeri simili a grandi capolavori come “Fuel” dei Metallica, il remix di “Where the streets have no name” degli U2 e “All Apologies” dei Nirvana.