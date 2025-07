Ciclismo, trebbiatura, cultura cimbra e rievocazioni medievali: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un altro fine settimana è arrivato, e puntualmente parte la caccia alle iniziative a cui partecipare per occupare in modo divertente e costruttivo i giorni di riposo. In provincia di Vicenza, come al solito, le proposte sono così tante che c’è solo l’imbarazzo della scelta. A questo proposito, “Festa Italiana“, la rubrica di Radio Eco Vicentino dedicata agli eventi del territorio, viene in aiuto. Gianni Manuel e Martina Polelli infatti, come ogni settimana, hanno fatto il punto delle manifestazioni più interessanti in programma nel Vicentino da oggi a domenica 20 luglio.

Una giornata di festa, incontro e colori per celebrare la ricchezza culturale delle comunità straniere presenti sul territorio. È quella che si terrà il 20 luglio nel cuore di Schio, in occasione dell’evento “Domenica d’intrecci“. Nella medesima giornata, partendo sempre da Schio, si svolgerà l’85° gara ciclistica nazionale elite e under 23, organizzata in memoria di Roberto Bagattin.



Da oggi a domenica 20 luglio, a Monte Magrè di Schio, l’appuntamento è con la 33° Festa della trebbiatura. In quel di Monte di Malo invece, questa sera, l’evento “Armonia“, offrirà l’opportunità, godendosi un momento di calma e relax grazie allo yoga e alla musica, di connetersi con il proprio corpo, le proprie emozioni e la natura.

A Roana, da oggi a domenica 20 luglio, avrà luogo il primo fine settimana della 20° edizione di Hoga Zait, il tradizionale festival della cultura cimbra. A Gallio, domani 19 luglio, l’inizitiva “Scopri, cammina, gusta” permetterà alle famiglie di vivere un’esperienza educativa e divertente a stretto contatto con la natura.

In quel di Tonezza del Cimone, domenica 20 luglio, si svolgerà una “Passeggiata del respiro” all’insegna del benessere, della natura e del respiro consapevole. Questa sera, in occasione di “Valdagno Estate Diffusa 2025“, torna “Piazze in scena“. Una rassegna dedicata al teatro di strada, all’arte circense e alla giocoleria.

A Piovene Rocchette, da oggi a domenica 20 luglio, in occasione di Piovene Summer Festival si terrà il primo fine settimana di “Sagronato 2025“. A Posina, oggi e domani 19 luglio, torna “Bollicine sotto le stelle“, giunta alla sua decima edizione. Due serate dedicate alla degustazione dei vini delle migliori cantine italiane, il tutto accomoagnato da stuzzichini e intrattenimenti musicali.

Questa sera, a Bassano del Grappa, la caccia al tesoro sotto le stelle “Enigmi, storia e grappa” immergerà i partecipanti in una storia che mescola realtà e fantasia, ispirata alla Grande guerra e alle tradizioni locali. Domenica 20 luglio invece, a Valstagna, si svolgerà il 39° Palio delle Zattere.

A Vicenza, domani 19 luglio, “Silent Play Fluviale” sarà l’occasione per vivere un viaggio nel tempo e nello spazio che collega idealmente la città di oggi a quella medievale e rinascimentale. A Lonigo infine, da oggi a domenica 20 luglio, si terrà l’11° edizione del festival “Leonicus”, con rievocazioni, attività ludiche e didattiche.

