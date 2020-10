I Negrita hanno annullato i concerti in sospeso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I tre live dei Negrita in programma a Bologna, Milano e Verona sono stati cancellati. I tre concerti avrebbero dovuto concludere il loro “25th Anniversary Tour” ma la band assicura che ci saranno nuove date per il futuro.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per questi tre appuntamenti possono richiedere un rimorso entro il 20 ottobre 2020 sotto forma di voucher che potrà essere utilizzato per date future. Se nessuna data alternativa verrà fissata entro 18 mesi il buono potrà esse convertito in un rimborso monetario.