Da Bach a Mucynski, tre appuntamenti con “Il Classico Sabato” all’Auditorium Fonato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Istituto Musicale Città di Thiene presenta una nuova stagione concertistica, “Il Classico Sabato”, un progetto curato da Aps Musicale Dolci Accenti che andrà in scena in tre sabati di primavera – 10 maggio, 24 maggio e 21 giugno alle 18:30 all’Auditorium Fonato di Thiene – con ospiti di spicco del panorama della musica classica italiana.

Si comincia sabato 10 maggio con il Duo Miroir, composto dai giovani e talentuosi chitarristi Jacopo Aversano e Matteo Corona, con un programma che prevede alcune delle più belle musiche dei grandi compositori del passato, come Bach, Beethoven e Ravel.

Sabato 24 maggio il virtuosismo di Luigi Marasca al clarinetto e di Gabriele Dal Santo al pianoforte trasporterà gli ascoltatori in “un viaggio tra romanticismo e modernità” dal titolo “Armonie e contrasti”. Tra gli autori che presenteranno, Niels Gade, Saint-Saëns, Francis Poulenc, fino a Robert Mucynski.

Sabato 21 giugno sarà la volta del “Canto Grave” dell’ensemble composto da Francesco Bettin, Stefania Cavedon, Daniele Cernuto, Massimiliano Varusio, fondatori di una particolare formazione di soli violoncelli. Faranno ascoltare Bach, Faurè e Pärt in un programma di musiche originali per questa formazione, ma anche di trascrizioni che esalteranno tutta la timbrica dei loro strumenti.

“Dopo le serate Weekend Barocchi e gli appuntamenti del Maav Festival – secondo l’assessora del Comune di Thiene, Anna Maria Savio – l’Istituto Musicale Città di Thiene lancia nelle prossime settimane primaverili Il Classico Sabato, un’altra proposta di qualità e, sicuramente, di alto gradimento per il pubblico della Città e del Territorio. Con questa nuova rassegna l’Istituto continua il percorso musicale volto a ricercare e offrire sempre nuove sfaccettature del poliedrico mondo della Musica Classica. Tutti gli eventi finora organizzati spaziano attraverso i secoli e le aree geografiche e riescono ad interessare e appassionare un pubblico ampio. Ringrazio gli organizzatori e auguro pieno successo anche a questa nuova e bella iniziativa concertistica che ci permetterà di apprezzare giovani musicisti che si stanno affermando per il loro talento e la loro bravura”.

“Il Classico Sabato” è la prima stagione concertistica classica primaverile organizzata dall’Istituto Musicale Città di Thiene, grazie alla co-progettazione tra Ats M.u.s.i.c.a. e Comune di Thiene. L’ingresso è gratuito. Info: info@dolciaccenti.it.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.