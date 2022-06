I Red Hot Chili Peppers pubblicano la nuova canzone “Nerve Flip”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Red Hot Chili Peppers hanno reso disponibile all’ascolto la nuova canzone “Nerve Flip”, già pubblicata solo nell’edizione fisica giapponese del loro recente ultimo album “Unlimited Love”. Si tratta del primo lavoro della formazione californiana insieme a John Frusciante dopo il suo ritorno, e nel brano “Nerve Flip” la sua chitarra svetta in primo piano mentre il testo si colora di elementi e passaggi eccentrici.

L’uscita della traccia anticipa il ritorno dei “Red Hot Chili Peppers” in concerto in Italia. La band presenterà dal vivo le canzoni di “Unlimited love”, anche nel nostro Paese in occasione del loro concerto in programma il prossimo 18 giugno come headliner del Firenze Rocks alla Visarno Arena.