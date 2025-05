Joe Bonamassa torna in Italia il 18 Luglio 2025

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Joe Bonamassa, la superstar della sei corde blues, torna in Italia per infiammare il palco del parco San Valentino il 18 luglio per la 34ª edizione del Pordenone Blues & Co. Festival. Uno dei più apprezzati musicisti del panorama internazionale contemporaneo, Bonamassa ha all’attivo tre nomination ai Grammy Awards, quindici ai Blues Music Awards (vinti quattro volte) e per ben ventisette volte al primo posto nella Billboard Blues Albums, unico artista ad avere raggiunto questo traguardo nella storia. A nemmeno cinquant’anni, Bonamassa è già una leggenda vivente con un repertorio di oltre cinquanta album.