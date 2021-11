Jovanotti: parte il Jova Beach Party 2022 e il “non” disco del sole

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Jovanotti ha annunciato che nel 2022 ci sarà una nuova edizione del “JOVA BEACH PARTY”, la festa itinerante che si svolgerà sulle spiagge italiane a partire dal prossimo mese di luglio. Dopo mesi senza novità, Lorenzo Cherubini ha iniziato la pubblicazione di una serie di canzoni che usciranno nei prossimi mesi, e contenute in quello che il musicista ha definito “il disco del sole”, ma che probabilmente non uscirà in formato fisico; l’intenzione è quella di far uscire i brani nella sola versione digitale.

Le location del Jova Beach Party sono più o meno le stesse del 2019; le novità per l’edizione del 2022 sono la messa in scena di due date per ogni luogo, con qualche eccezione, e l’allungamento degli intervalli tra un concerto e l’altro.