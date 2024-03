Keith Richards ha registrato “I’m WAITING FOR THE MAN” in tributo a Lou Reed

Lo scorso 2 marzo Keith Richards ha pubblicato una cover di “I’m Waiting for the Man” di Velvet Underground, in onore del leggendario Lou Reed in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. La traccia farà parte dell’album The Power of the Heart: A Tribute to Lou Reed, che uscirà il prossimo 20 aprile in occasione del Record Store Da. All’interno del progetto hanno contribuito anche Joan Jett and the Blackhearts, Lucinda Williams, Rosanne Cash e tanti altri grandi della musica.