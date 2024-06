Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il catalogo musicale dei Queen è tra i più remunerativi – e interessanti – della storia del rock, con brani come Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Radio Ga Ga, Somebody to Love, We Will Rock You e We Are the Champions tra le varie hit. E, a breve, l’intera mole dei diritti su questi brani dovrebbe essere acquisita da Sony Music, con un accordo da un miliardo di sterline.