Lana Del Rey annuncia un nuovo album a sorpesa

In una diretta Instagram Lana Del Rey ha sorpreso i fan annunciando che sta lavorando su un album di classici americani per Natale che sarà pubblicato esclusivamente sulle piattaforme digitali nei prossimi mesi.

Nel frattempo, la cantautrice statunitense ha anticipato la pubblicazione del suo album in arrivo in primavera con il singolo “Let Me Love You Like A Woman”. Di recente, inoltre, la cantante ha anche pubblicato un libro di poesie “Violets Bent Backwards Over The Grass” e la cover a cappella di “You’ll never walk alone”, l’inno del Liverpool che sarà inserito nel documentario sulla squadra inglese.