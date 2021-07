Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Taylor Swift, Aaron Dessner dei The National e Justin Vernon dei Bon Iver hanno collaborato in “Renegade”, un brano estratto dall’album “How Long Do You Think It’s Gonna Last?” in uscita il 27 agosto.

La canzone è stata registrata a Los Angeles nel 2020 nella stessa settimana in cui Taylor Swift e Aaron Dessner si aggiudicavano un Grammy per miglior album dell’anno.