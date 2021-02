Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest ha annunciato che l’edizione 2021 del festival si farà e si terrà a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio.

Gli organizzatori stanno valutando tre opzioni per lo svolgimento della manifestazione mettendo in campo tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in completa sicurezza.