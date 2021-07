Ligabue, il biopic in arrivo su RaiPlay a settembre è una “gigantesca follia”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ligabue ha svelato alcuni particolari del biopic sulla sua vita in arrivo su RaiPlay a settembre. “È andata cosi”, avrà come protagonista Stefano Accorsi che in 21 episodi da 15 minuti l’uno che andranno a formare 7 puntate racconterà la vita in modi diversi del cantautore emiliano.