Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù ripubblicano ‘Il mio nome è mai più’

È uno dei pezzi italiani più noti e criticati di fine anni ’90. Venticinque anni fa Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù pubblicarono a nome LigaJovaPelù il singolo di beneficenza Il mio nome è mai più, scritto in reazione alla partecipazione della Nato nella guerra nella ex Jugoslavia. Il 6 settembre il pezzo verrà ripubblicato in versione CD singolo e vinile. Il ricavato va oggi come allora ad Emergency.