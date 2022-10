Lizzo in Italia, unica data live a Milano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lizzo, artista pluripremiata ai Grammy© e certificata RIAA multi-platino, ha annunciato le date europee di “The Special Tour”, che prenderanno il via il 17 febbraio 2023 a Oslo, in Norvegia.

Il tour arriverà anche in Italia, con un’unica data al Mediolanum Forum di Assago il 2 marzo 2023.

L’artista ha appena vinto il premio “Video for Good” ai VMA’s del 2022 con il brano About Damn Time.

Il suo tour toccherà 15 città europee; dopo Oslo, la tournée proseguirà a Copenaghen, Amsterdam, Parigi e si concluderà a Londra.

Il suo ultimo album Special ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard 200 degli Stati Uniti, diventando l’album di un’artista donna più alto in classifica nel 2022, con il maggior numero di copie vendute per un album femminile durante quest’anno.