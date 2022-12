Lo Stato Sociale: nuovo album e tour di presentazione nei club

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo stato Sociale sta tornando. La band ha annunciato un nuovo tour per il 2023, 11 date in cui girerà tutta l’Italia sui palchi dei club che hanno accolto la band sin dagli inizi, e presenterà in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico, la cui uscita è prevista a maggio, e che sarà anticipata dal primo singolo estratto, in arrivo a gennaio.

Spiega la band: “Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione. Prima suoniamo il disco e poi lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo, è il nostro parco giochi, è come eravamo, come siamo e come saremo.”.

In Veneto potremo vedere il live dello Stato Sociale al CSO Pedro di Padova, il 14 aprile.