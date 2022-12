Sting: tre appuntamenti live in Italia nel 2023

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

STING torna in Italia con tre nuovi appuntamenti nel 2023: l’11 luglio a Piazza Sordello a Mantova, il 12 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino) e il 14 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Si tratta di un’imperdibile occasione per ascoltare uno degli artisti più distintivi e influenti al mondo.

“My Songs” è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. E’ un viaggio musicale che comprende successi come “Fields of Gold”, “Roxanne”, “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle” e molte altre.

Durante il tour, Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.