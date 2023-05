LP sul palco del No Borders Music Festival

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

LP sarà tra i protagonisti del No Borders Music Festival, la rassegna musicale senza confini e immersa nella natura tra Italia, Austria e Slovenia. La cantautrice statunitense, con origini italiane, salirà sul palco del festival per un concerto acustico in calendario il 20 luglio alle 14 ai laghi di Fusine. Per la cantante multiplatino con oltre tre miliardi di stream, più di un milione di visualizzazioni al giorno e oltre sette milioni di ascoltatori mensili in tutto il mondo, sarà la prima volta al No Borders Music Festival.