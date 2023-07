Ligabue il 22 settembre esce il Nuovo Album

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre esce Dedicato a Noi il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue. L’album è stato anticipato in radio dal singolo Riderai, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Ligabue sarà impegnato in un nuovo tour che dal 9 ottobre lo porterà in tutta Italia, Lo troveremo in Arena di Verona il 14 e 15 ottobre, 20 ottobre Bologna, 27 ottobre Padova.