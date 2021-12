Madame, in arrivo un doppio concerto per chiudere un grande 2021

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Madame ha annunciato due speciali concerti, il 28 e il 30 dicembre, a Courmayeur e Alghero, per chiudere in bellezza il 2021, un anno stellare per lei. E’ iniziato con il successo del singolo “Il mio amico”, insieme a Fabri Fibra, la successiva partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Voce”, arrivata al triplo Disco di Platino, e l’uscita del suo primo disco, “Madame”, già certificato doppio Platino.

Nel 2021 della cantante ci sono state anche le due Targhe Tenco e le collaborazioni con Sfera Ebbasta, l’amico Sangiovanni e Marco Mengoni.

Il nuovo anno che sta per iniziare dovrebbe segnare il debutto di Madame nei club con il primo vero tour della sua carriera. La partenza è in programma a inizio maggio a Milano: nel calendario, che conta già diversi sold out, ci sono anche le tappe a Firenze, Napoli, Torino e Roma.